Заместитель госсекретаря США посетил Украину
- Азия и мир, политика
- 13:00, 23 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Заместитель госсекретаря США Джон Басс побывал в Киеве, где встретился с высокопоставленными правительственными чиновниками. Об этом сообщает госдепартамент США.
Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром стратегических отраслей Александром Камышиным, народными депутатами и представителями гражданского общества.
Они обсудили влияние новой помощи США в области безопасности и экономики, долгосрочных обязательств в области безопасности и других обязательств, а также продолжающейся работы по поддержке восстановления Украины.
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