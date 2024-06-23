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Заместитель госсекретаря США посетил Украину

CentralAsia (CA) -  Заместитель госсекретаря США Джон Басс побывал в Киеве, где встретился с высокопоставленными правительственными чиновниками. Об этом сообщает госдепартамент США.

Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром стратегических отраслей Александром Камышиным, народными депутатами и представителями гражданского общества.

Они обсудили влияние новой помощи США в области безопасности и экономики, долгосрочных обязательств в области безопасности и других обязательств, а также продолжающейся работы по поддержке восстановления Украины.

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