Заместитель госсекретаря США посетил Украину

CentralAsia (CA) - Заместитель госсекретаря США Джон Басс побывал в Киеве, где встретился с высокопоставленными правительственными чиновниками. Об этом сообщает госдепартамент США.

Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром стратегических отраслей Александром Камышиным, народными депутатами и представителями гражданского общества.

Они обсудили влияние новой помощи США в области безопасности и экономики, долгосрочных обязательств в области безопасности и других обязательств, а также продолжающейся работы по поддержке восстановления Украины.