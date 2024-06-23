У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6

CentralAsia (CA) - В 23:58 по местному времени у берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегает на глубине 98 км.

Эпицентр находится в 66 км от город Карупано.

Для сравнения магнитуда землетрясения, которое произошло вечером 22 июня в Кыргызстане, составила 4,1.