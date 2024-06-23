У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6
- Азия и мир, происшествия
- 13:06, 23 июня 2024
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CentralAsia (CA) - В 23:58 по местному времени у берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает геологическая служба США.
Очаг землетрясения залегает на глубине 98 км.
Эпицентр находится в 66 км от город Карупано.
Для сравнения магнитуда землетрясения, которое произошло вечером 22 июня в Кыргызстане, составила 4,1.
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