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У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6

CentralAsia (CA) -  В 23:58 по местному времени у берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегает на глубине 98 км.

Эпицентр находится в 66 км от город Карупано.

Для сравнения магнитуда землетрясения, которое произошло вечером 22 июня в Кыргызстане, составила 4,1.

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