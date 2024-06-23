Туристы пускали фейерверки с яхты и вызвали лесной пожар на греческом острове

CentralAsia (CA) - Пиротехника, запущенная туристами с яхты, вызвала лесной пожар на острове Идра недалеко от Афин. Об этом сообщает The Telegraph.

Мэр острова Гидра выразил возмущение происшествием и пообещал подать в суд на виновных.

Десятки лесных пожаров на этой неделе унесли жизни как минимум одного человека.

Последний пожар был «вызван фейерверком, запущенным с лодки, и сжег единственный сосновый лес на острове в труднодоступном и бездорожном месте», сообщили в пожарной команде Гидры.

По данным экстренных служб, в субботу на острове Андрос бушевал еще один пожар. Четыре деревни были эвакуированы, а для тушения пожара были привлечены самолеты и вертолеты.

Греция ужесточила наказание за поджог: преступникам теперь грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 200 000 евро.

Греция готовится к трудному лету, поскольку власти предупредили, что сильные ветры и высокие температуры означают, что существует очень высокий риск лесных пожаров.

На прошлой неделе в стране была зафиксирована первая волна тепла в году: в некоторых местах температура поднялась выше 44 градусов. В пятницу пожарные боролись с лесными пожарами, вызванными трехдневным сильным ветром.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, повышение температуры приводит к увеличению сезонов лесных пожаров и увеличению площадей, охваченных пожарами.