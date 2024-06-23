В Узбекистане тарифы на свет и газ будут утверждать минимум на три года

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана изменило тарифную политику в топливно-энергетической сфере. С 2026 года повышать цены на электроэнергию и природный газ можно будет минимум на три года, пишет kun.uz.

Согласно постановлению Кабмина, тарифы должны устанавливаться последовательно (на календарный год или на долгосрочную перспективу), а их повышение или снижение должно быть обоснованным и понятным для организаций энергетической системы и потребителей электроэнергии и природного газа.

Документом предусмотрена поэтапная отмена повторного субсидирования при тарифообразовании и обеспечении социальной защиты малоимущих и малообеспеченных слоев населения путем предоставления целевых субсидий.

В целях снижения регуляторного риска для инвесторов должно быть установлено прозрачное, последовательное и предсказуемое регулирование в топливно-энергетическом секторе, включая постепенное введение долгосрочного тарифообразования.

Власти планируют обеспечить до 2035 года продажи электроэнергии и природного газа населению во всех регионах республики на основе единой ценовой политики.

Документом также утверждены положения о порядке формирования тарифов на электроэнергию и природный газ, состав межведомственной комиссии по тарифам при Кабмине, положение о межведомственной комиссии по тарифам.

Напоминаем, что с 1 мая повышены цены на электроэнергию и природный газ для бытовых потребителей. При этом по электроэнергии предусмотрена одна и та же социальная норма для всех – до 200 кВт/ч в месяц.