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Президент Монголии прибыл в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаагийн 23 июня прибыл в Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз.

Государственный визит 23-26 июня состоялся по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В международном аэропорту Ташкента президента Монголии встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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