Правительство Египта отзовет лицензии 16 туркомпаний из-за смерти паломников в Мекке

CentralAsia (CA) - Правительство Египта отзовет лицензии 16 туристических компаний в связи со смертью египтян во время хаджа в Мекке в этом году. Об этом пишет Deutsche Welle.

Во время паломничества в Саудовской Аравии погибло более 1000 человек, причем многие из смертей связаны с сильной жарой. По крайней мере 658 из них были египтянами.

Во время хаджа в Мекке температура воздуха поднялась до 51,8 градусов.

После экстренного совещания по вопросу смертности в хадже правительство Египта заявило, что большое число погибших среди египетских паломников в этом году стало прямым следствием того, что некоторые туристические агентства игнорировали правила, отправляя «незарегистрированных» паломников.

Для совершения хаджа паломникам необходимо иметь официальное разрешение Саудовской Аравии на въезд в страну. Поскольку желающих приехать больше мусульман, чем для них есть места, Саудовская Аравия каждый год вводит систему квот.

Каир утверждает, что некоторые туристические агентства отправляли паломников в Саудовскую Аравию по визам для личного посещения, а не по визам для хаджа. Такие визы не позволяют их владельцам посещать Мекку, где проходят почти все ритуалы хаджа.

Чтобы обойти это, этим паломникам пришлось пройти через пустыню в Мекку, чтобы их не поймали власти Саудовской Аравии. Если паломников поймают без правильной визы, им грозит арест и депортация.

Незарегистрированные паломники не могут воспользоваться возможностями, предлагаемыми властями Саудовской Аравии для облегчения тягот некоторых ритуалов, большинство из которых проводятся на открытом воздухе в условиях палящей жары.

Египетские власти зафиксировали 31 смерть среди зарегистрированных египетских паломников, назвав причиной смерти «хронические заболевания». Министр иностранных дел Самех Шукри заявил, что большинство погибших были незарегистрированными паломниками.