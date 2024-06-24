Нападение террористов в Дагестане: убиты священник и охранник церкви и 8 силовиков

- Казахстан, происшествия
- 4:29, 24 июня 2024
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CentralAsia (KZ) - Вечером 23 июня вооруженные лица напали на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции в дагестанских городах Махачкала и Дербент.
По данным «РБК», это сделали террористы. В связи с чем, в регионе началась контртеррористическая операция.
В 7 вечера по московскому времени МВД Дагестана сообщило о нападении. Позже Российский еврейский конгресс добавил, что на синагогу в Дербенте напали примерно в 17:50 — за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено и на синагогу в Махачкале.
По данным Национального антитеррористического комитета России (НАК), в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате нападения в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников и охранник церкви: священнослужителю перерезали горло, а охранник Михаил был вооружен газовым пистолетом.
Примерно в 19:50 власти сообщили о ликвидации двух боевиков в Махачкале. Тогда же в сети появилось видео с задержанием еще двоих преступников на городском пляже. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст.205 («Теракт») УК РФ.
Однако перестрелки в Махачкале и Дербенте продолжились.
Дербент
Около 20:20 российские СМИ со ссылкой на источники заявили, что боевики, ответственные за теракты в Дербенте, заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял» — он расположен примерно в 500 м от Покровской церкви.
Центральная часть города обесточена из-за продолжающихся боев.
В 22:06 было опубликовано видео с задержанием еще одного террориста.
Махачкала
К 9 вечера бои возле церкви продолжались. Там закрылись 19 человек. В 10 вечера полиция вывела оттуда людей.
В 21:10 муфтият Дагестана сообщил, что в ходе нападения боевиков на Махачкалу и Дербент погибли девять человек, семь из которых — силовики. В 22:30 стало известно, что в бою в Дербенте получил тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Позднее он скончался.
Село Сергокал
В районе 22:00 УМВД Дагестана сообщило о перестрелке с боевиками в районе дагестанского села Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента.
Источник РБК в силовых структурах рассказал, что там задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Два его сына были опознаны среди нападавших террористов.
Ближе к 11 вечера МВД сообщило, что в Махачкале в результате перестрелки с террористами 16 человек доставлены в больницу, среди них 13 полицейских и трое гражданских.
Тогда же НАК сообщил о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте и ликвидации еще двух боевиков.