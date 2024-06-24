Assassin's Creed ищет актрис на главную роль монгольского воина

CentralAsia (MNG) - Ubisoft планирует исказить историю Монголии — первые слухи о новой Assassin's Creed

Как сообщает известный инсайдер Даниэль Рихтман, следующая игра из серии Assassin’s Creed будет посвящена Монгольской империи. Уже сейчас разработчики из Ubisoft заняты поиском актрисы для главной роли монгольского воина.

К соискательнице выдвинули следующие требования:

Возраст: от 30 до 50 лет.

Знание монгольского и английского языков.

Глубокий тембр голоса.

Согласно описанию, этот персонаж должен быть решительным и жестоким, повидавшим некоторое… В общем, с большим жизненным опытом. Героиня уверена, что может принести мир в Монголию. А еще в этой игре случится важное камео. По сюжету, Альтаир отправится в эту степную страну с целью остановить Чингисхана.

Альтаир ибн Ла-Ахад — вымышленный персонаж, ассасин, главный герой компьютерных игр Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Bloodlines, Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles, а также является одним из персонажей в Assassin’s Creed: Revelations.

Являясь сирийцем, Альтаир родился 11 января 1165 года и принял активное участие в событиях времён Третьего Крестового похода. Так что непонятно, как он сможет остановить Чингисхана, родившегося после него.

источник: middleasiannews.com

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