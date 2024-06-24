Еще одна корейская франшиза расширяется в Монголии

CentralAsia (MNG) - На этот раз Mom's Touch открывает два новых магазина в Монголии.

Mom’s Touch, корейская сеть ресторанов быстрого питания, открыла два новых магазина в столице Монголии Улан-Баторе, увеличив общее количество магазинов в стране до шести на фоне растущей популярности корейской культуры в стране.

Начиная с первого магазина в апреле прошлого года, сеть быстрого питания планирует расширить количество магазинов в Монголии до 20 к следующему году, сообщила Mom's Touch в пятницу.

Mom's Touch открыла свой пятый магазин в воскресенье в большом торговом центре Go.to Market в густонаселенном северном районе Улан-Батора.

Вскоре за этим последовал шестой магазин в четверг, площадь которого составляет 290 квадратных метров (3121,5 квадратных футов) и около 120 мест в столичном универмаге Metro Mall.

«Хотя ВВП Монголии на душу населения составляет около 15 процентов от корейского, среднемесячные продажи первых-четвертых магазинов в Монголии превышают продажи в Корее, что указывает на сильную положительную реакцию со стороны монгольских клиентов; таким образом, мы начали франчайзинговый бизнес раньше, чем планировалось», — рассказал представитель компании.

Монголия считается рынком с высоким потенциалом роста для корейских компаний из-за высокой доли молодежи и сильного влияния корейской культуры.

Mom's Touch официально вышла на рынок Монголии в апреле 2023 года, подписав генеральное соглашение о франчайзинге с местной компанией.

В настоящее время компания также управляет шестью магазинами в Таиланде и одним в Японии. Mom's Touch также планирует в этом году выйти на другие страны, такие как Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия и Казахстан.

источник: middleasiannews.com

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