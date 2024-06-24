Инициатива Монголии по провозглашению 2025 года Международным годом кооперативов одобрена ООН

CentralAsia (MNG) - На пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 июня 2024 года была принята резолюция о провозглашении 2025 года Международным годом кооперативов, инициированная Монголией.

С 1980-х годов Монголия регулярно инициирует и реализует резолюцию «Роль кооперативов в социальном развитии», которая принимается Генеральной Ассамблеей ООН каждые два года. В рамках данного Постановления успешно провозглашен и проведен Международный год кооперативов-2012. Поэтому, основываясь на достижениях предыдущих лет, инициатива вновь провозгласить 2025 год Международным годом кооперативов, поддержать развитие глобального кооперативного движения и увеличение вклада кооперативов в реализацию Повестки дня устойчивого развития до 2030 года была поддержана государствами-членами.

В предстоящем Международном году кооперативов государства-члены ООН, кооперативы, Комитет ООН по развитию кооперативов (COPAC) и Международный кооперативный альянс (ICA) и другие стороны планируют реализовать различные мероприятия в рамках темы «Кооперативы для лучшего мира».

По данным Министерства иностранных дел, некоторые мероприятия в рамках резолюции, провозглашающей 2025 год «Международным годом кооперативов», особенно примечательны тем, что они тесно связаны с программой правительства Монголии «Новый кооператив – богатый пастух».

источник: middleasiannews.com

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