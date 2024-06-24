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Монгольская карго-компания «Туушин» запускает быстрый и надежный сервис авиаперевозок из Европы

CentralAsia (MNG) -  «Туушин», старейший экспедитор Монголии, в партнерстве с компанией EGT Express из Чехии запустило новый сервис грузовых авиаперевозок из стран Европы. Грузовой самолет Boeing 767-300 выполняет грузовые рейсы каждые 14 дней, чтобы обеспечить клиентам быстрое и безопасное обслуживание грузов.

Первый рейс по маршруту Острава—Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Чингисхан 12 июня 2024 года, доставив 37 тонн груза монгольским клиентам. Эта новая услуга имеет большое значение для расширения торговых отношений между Монголией и Чехией, обеспечивая регулярные и надежные поставки грузов, а также позволяя монгольскому бизнесу быстрее получать товары из других европейских стран.

В 2019 году компания «Туушин» получила свой первый грузовой самолет Boeing 767-300.

источник: middleasiannews.com

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