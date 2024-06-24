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Монгольский банк транспортного развития подключился напрямую к сети Visa Net

CentralAsia (MNG) -  Банк транспортного развития Монголии напрямую подключился к сети Visa Net ведущей мировой организации Visa International.

Visa Net — это крупнейшая и наиболее централизованная сеть в мире, обеспечивающая безопасную передачу, проверку и выполнение электронных платежей на основе международных технологий карточных платежей, инфраструктуры и инноваций.

Банк транспортного развития успешно реализует проекты по созданию независимой цифровой платежной системы с 2023 года. Таким образом, банк стал основным членом международной организации Unionpay с независимым карточным программным обеспечением с новейшей системой управления карточными платежами TranzAxis британской компании Compass Plus Technologies, и стал основным членом организации Visa International, и непосредственным участником Национального центра электронных транзакций при ЦБ Монголии.

Владельцы карт Банка транспортного развития могут быстро получить доступ к более чем 100 миллионам обслуживающих учреждений более 15 000 банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира. Кроме того, с помощью «Системы фрод-мониторинга» для предотвращения риска мошенничества с платежными картами и «Системы VAA» контроля и мониторинга безопасности организации VISA International в сети Visa Net банк работает над обеспечением безопасность и надежность платежей для владельцев карт.

У клиентов-предпринимателей Банка транспортного развития теперь появился новый путь и возможность расширить свою бизнес-деятельность, принимая платежи по картам от 4,2 миллиардов держателей карт VISA по всему миру.

источник: middleasiannews.com

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