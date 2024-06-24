Открылся крупнейший спортивный комплекс в провинции «Darkhan United Arena». ФОТО
CentralAsia (MNG) - Комплекс с 2 спортивными залами и бассейном, отвечающий международным стандартам, на 2200 мест, с самой высокой вместимостью и пропускной способностью в среди 21 аймаков, получил название«Darkhan United Arena». Этот комплекс состоит из 5 блоков, 2 спортивных залов, 1 бассейна и фитнес-зала.
Имеется тренировочный зал как по вольной, так и по классической борьбе. Парковка доступна снаружи. Здесь создана доступная среда для людей с особыми потребностями.
Этот спортивный комплекс построили строительные войска 017-го стройбата Вооруженных Сил Монголии.
источник: middleasiannews.com
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