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Открылся крупнейший спортивный комплекс в провинции «Darkhan United Arena». ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Комплекс с 2 спортивными залами и бассейном, отвечающий международным стандартам, на 2200 мест, с самой высокой вместимостью и пропускной способностью в среди 21 аймаков, получил название«Darkhan United Arena». Этот комплекс состоит из 5 блоков, 2 спортивных залов, 1 бассейна и фитнес-зала.

Имеется тренировочный зал как по вольной, так и по классической борьбе. Парковка доступна снаружи. Здесь создана доступная среда для людей с особыми потребностями.

Этот спортивный комплекс построили строительные войска 017-го стройбата Вооруженных Сил Монголии.

источник: middleasiannews.com

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