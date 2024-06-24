Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хүрэлсух Ухнаа, находящийся с государственным визитом в Узбекистане, встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.

В ходе официальной встречи президент Монголии посетил древний город Самарканд и поздравил Мирзиеева с организацией очередной встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президенты двух стран отметили, что Монголия и Узбекистан являются странами с глубокими историческими связями, духовностью, наследием, культурой и традициями. По их словам, как для стран, не имеющих выхода к морю, так и для развивающихся стран, существует возможность для обмена опытом в области развития и сотрудничества во многих областях в будущем.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Шавката Мирзиёева посетить Монголию с визитом в удобное для него время.

Главы государств согласились с тем, что для вывода двусторонних отношений и сотрудничества на новый уровень в будущем необходимо осуществлять взаимные визиты и регулярные диалоги на высоком уровне. Они также подчеркнули важность взаимного открытия дипломатических представительств в ближайшем будущем.

Президент Монголии отметил, что рынок Узбекистана, являющийся ведущим по численности населения в Центральноазиатском регионе, представляет большой интерес для Монголии, и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества и активизации таких сфер, как животноводство, сельское хозяйство, производство продуктов питания и легкая промышленность.

Узбекская сторона выдвинула предложение о создании новой Межправительственной комиссии (МПК) в рамках цели активизации отношений и сотрудничества между двумя странами, особенно в аграрном секторе, и объявила о назначении министра сельского хозяйства председателем МПК с узбекской стороны. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении регулярных встреч и консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран.

Стороны сошлись во мнении взаимно обмениваться опытом преодоления транспортных барьеров, которые являются общей проблемой для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Узбекская сторона объявила, что Республика Узбекистан, как важная страна в Центральноазиатском регионе, положительно рассмотрит вопрос о своем присоединении к Международному исследовательскому центру развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, базирующегося в Улан-Баторе.

В ходе встречи стороны подчеркнули большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в области истории, культуры и туризма, а также приветствовали тот факт, что граждане двух стран смогут путешествовать без виз на срок до 30 дней, начиная с июня этого года.

Кроме того, в целях содействия усилиям международного сообщества по устойчивому развитию состоялся обмен мнениями о скоординированной реализации национального движения Монголии «Миллиард деревьев» и общенационального проекта Узбекистана «Зеленое пространство». Стороны договорились тесно сотрудничать по таким глобальным проблемам, как охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, как в двусторонних рамках, так и на международной арене.

источник: Монцамэ

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