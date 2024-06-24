Новоназначенный посол Монголии приступил к работе в Узбекистане

CentralAsia (MNG) - Накануне визита в Ташкент президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа было объявлено о новом назначении Батбаатара Дааданхуу послом этой страны в Узбекистане.

Вновь назначенного посла Монголии в Узбекистане Батбаатара Дааданхуу принял министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, сообщил глава МИДа в своём Telegram-канале.

О планах Монголии открыть посольство в Узбекистане сообщалось в прошлом году. во время визита министра иностранных дел этой страны Батцэцэг Батмөнх. До этого в Ташкенте действовало почётное консульство Монголии.

Посол вручил министру копии верительных грамот. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах, развития экономической дипломатии, разработку совместных проектов, а также предстоящий визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Узбекистан.

Как сообщалось ранее, глава Монголии посетит с государственным визитом Узбекистан 23−26 июня. Помимо переговоров в Ташкенте, запланировано его знакомство с Хивой.

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