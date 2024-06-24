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В Дагестане объявлен трехдневный траур
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги.

Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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