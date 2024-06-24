В Дагестане погибли больше 15 полицейских, ликвидированы 6 боевиков

CentralAsia (CA) - Жертвами нападений боевиков в Дагестане РФ стали больше 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновений... Среди них — отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте»,— сказал Меликов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. Пострадавшим и семьям погибших окажут материальную помощь.

По его словам, ликвидированы шесть боевиков. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, отметил глава республики.

«Сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентный по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты... Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этими террористическими атаками. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться»,— сказал Меликов.

Хотя активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, будут проводиться оперативно-разыскные и следственные мероприятия «до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа».

«Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше в большей степени участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной»,— сказал Меликов.

Вечером 23 июня произошло нападение на синагогу и церковь в Дербенте, на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале, а также на автомобиль в центре села Сергокалы. Среди убитых — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Трое из убитых боевиков — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник задержан. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).