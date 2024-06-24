Число погибших во время хаджа в Мекку превысило 1,3 тыс. человек

// Agence France-Presse

CentralAsia (CA) - Число паломников, погибших в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекку, превысило 1,3 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Умершие похоронены в Мекке.

Ранее было известно об 1 тыс. погибших.

«Число смертельных случаев во время хаджа составило 1 301. Среди погибших паломников 83% не имели соответствующей визы», — сказал министр. Виза дает доступ к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

95 паломников находятся на лечении в больницах, некоторые из них были доставлены в Эр-Рияд. Процесс опознания погибших затянулся, так как у многих при себе не было документов.

В большинстве случаев смерть наступала из-за обезвоживания и физического истощения на фоне экстремальной жары, отметил он. Температура в Мекке достигала +51 градуса.

Среди погибших — 660 египтян. Только 31 из них имел право находиться в стране. Египет отозвал лицензии у 16 турагентств, которые помогали паломникам несанкционированно отправиться в Саудовскую Аравию. По данным Associated Press, среди погибших также 165 человек из Индонезии, 98 — из Индии и десятки из Иордании, Туниса, Марокко, Алжира и Малайзии.

В 2024 году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы. Годом ранее во время хаджа погибли не менее 240 человек. С недомоганиями из-за жары столкнулись 10 тыс. паломников.