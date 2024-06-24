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Токаев предложил Путину помощь в расследовании терактов в Дагестане

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. Он предложил Москве содействие в оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств.

«Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций»,— говорится в заявлении Токаева в Telegram.

Вечером 23 июня произошло нападение на синагогу и церковь в Дербенте, на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале, а также на автомобиль в центре села Сергокалы. Погибли больше 15 полицейских и несколько гражданских. Среди убитых — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев и священник церкви в Дербенте. Ликвидированы шесть боевиков. Трое из них — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник задержан. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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