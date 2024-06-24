Премьер Израиля: Фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу

- Азия и мир, политика
- 11:00, 24 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Фаза активных боев с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа скоро завершится, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в первом с 7 октября интервью.
«Интенсивная фаза борьбы с ХАМАС подходит к концу. Это не означает, что война закончится, но война в активной фазе закончится в Рафахе», — сказал он журналистам 14-го канала.
После Израиль перебросит часть военных на север — границу с Ливаном, где обменивается ударами с движением «Хезболла» — «в оборонительных целей», добавил премьер.
«Если будет соглашение по урегулированию ситуации на севере, оно будет только на наших условиях, как и на юге», — подчеркнул Нетаньяху. Он отметил, что готов приостановить боевые действия в Газе ради обмена заложников, однако война не закончится, пока ХАМАС не будет уничтожен.
Война Израиля и палестинского движения ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года.