Премьер Израиля: Фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу

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CentralAsia (CA) - Фаза активных боев с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа скоро завершится, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в первом с 7 октября интервью.

«Интенсивная фаза борьбы с ХАМАС подходит к концу. Это не означает, что война закончится, но война в активной фазе закончится в Рафахе», — сказал он журналистам 14-го канала.

После Израиль перебросит часть военных на север — границу с Ливаном, где обменивается ударами с движением «Хезболла» — «в оборонительных целей», добавил премьер.

«Если будет соглашение по урегулированию ситуации на севере, оно будет только на наших условиях, как и на юге», — подчеркнул Нетаньяху. Он отметил, что готов приостановить боевые действия в Газе ради обмена заложников, однако война не закончится, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Война Израиля и палестинского движения ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года.