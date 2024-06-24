В Дагестане завершили контртеррористическую операцию

CentralAsia (CA) - Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. НАК подтвердил, что все нападавшие были ликвидированы.

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан... в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменен»,— сказано в пресс-релизе ведомства.

Вчера, 23 июня, вечером произошла серия нападений на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В результате погибли более 15 полицейских и несколько гражданских. Были ликвидированы шесть боевиков. Трое из них — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновник задержан, его исключили из «Единой России».