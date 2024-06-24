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В Баку мужчина застрелил трех полицейских и одного гражданского
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырех человек, в том числе трех полицейских, стрелявший уничтожен, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

«В поселке Шувелан Хазарского района столицы гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании. Он выстрелил из охотничьего ружья... и убил трех полицейских и одного гражданского. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», - говорится в сообщении.

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