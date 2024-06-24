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Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Дербенте и Махачкале. По последним данным, жертвами стали более 15 полицейских и несколько мирных граждан.

«Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами»,— приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.

Вчера, 23 июня, произошли нападения на синагогу и церковь в Дербенте, на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале, а также на машину в селе Сергокалы. Были убиты шесть боевиков, трое из них — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики.

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