В Южной Корее произошёл пожар на заводе по производству литиевых батарей, погибли более 20 рабочих

CentralAsia (CA) - Более 20 человек погибли при пожаре на заводе по производству литиевых батарей в Южной Корее. Еще три человека пострадали, передает «Рёнхап».

Пожар случился в трехэтажном здании завода Aricell в Хвасоне, в 45 км южнее Сеула около 10:30 по местному времени. Огонь распространился на площадь около 2300 кв. м, взять его под контроль удалось только пять часов спустя. Все это время внутри взрывались батареи, что мешало потушить пожар.

Сначала сообщалось о трех пострадавших, причем у двух были легкие повреждения. 23 рабочих числились пропавшими без вести. Когда спасатели смогли войти в здание для поиска погибших, нашли тела около 20 человек. Точное число специалисты смогут назвать, когда опознают все останки.