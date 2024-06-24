Теракт в Дагестане: Число погибших выросло до 19 человек

CentralAsia (CA) - При вооруженных нападениях в Дербенте и Махачкале погибли 15 полицейских и четыре гражданских, сообщил Следственный комитет России. Личности пяти нападавших установлены.

«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник. В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены»,— сообщил СКР.

Возбуждены уголовные дела по признакам теракта и незаконного хранения и покупки оружия (п. «б» ч. 3 ст. 205; ч. 4 ст. 222; пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ).

Вечером 23 июня группы вооруженных мужчин напали на синагогу и православную церковь в Дербенте, а также на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале. Позднее был обстрелян автомобиль в центре села Сергокалы. Среди убитых — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев и пожилой священник православной церкви в Дербенте. В Дагестане объявили трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня.