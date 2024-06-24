Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России

CentralAsia (CA) - Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий в Украине, сообщает Совет ЕС.

Меры включают:

ограничения против 116 физических и юридических лиц;

ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты;

санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты;

запрет на поставки в Россию марганцевой руды и соединений редкоземельных элементов, ряда видов пластика, электрооборудования и экскаваторов;

ограничения на импорт гелия из России;

меры против Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога SWIFT;

запрет на посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России;

запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России;

экспортные ограничения в отношении 61 компании (часть из них из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ), которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения.

Помимо того, европейские компании получат право требовать компенсацию ущерба, причиненного российской стороной «в результате введения санкций и экспроприации». Речь о российском указе от апреля 2022 года «О временном управлении некоторым имуществом», который приняли в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности.

Также Евросоюз запретил приобретать, ввозить или вывозить украинские культурные ценности, если есть подозрения, что их незаконно вывезли с Украины.

Руководство ЕС предписало европейским компаниям, чьи «дочки» работают в третьих странах, не допустить реэкспорта в Россию товаров, которые можно использовать в военных целях.

Кто именно попал в санкционные списки, пока не сообщается.

Россия считает ограничения незаконными.