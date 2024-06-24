экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России

CentralAsia (CA) -  Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий в Украине, сообщает Совет ЕС.

Меры включают:

  • ограничения против 116 физических и юридических лиц;
  • ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты;
  • санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты;
  • запрет на поставки в Россию марганцевой руды и соединений редкоземельных элементов, ряда видов пластика, электрооборудования и экскаваторов;
  • ограничения на импорт гелия из России;
  • меры против Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога SWIFT;
  • запрет на посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России;
  • запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России;
  • экспортные ограничения в отношении 61 компании (часть из них из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ), которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения.

Помимо того, европейские компании получат право требовать компенсацию ущерба, причиненного российской стороной «в результате введения санкций и экспроприации». Речь о российском указе от апреля 2022 года «О временном управлении некоторым имуществом», который приняли в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности.

Также Евросоюз запретил приобретать, ввозить или вывозить украинские культурные ценности, если есть подозрения, что их незаконно вывезли с Украины.

Руководство ЕС предписало европейским компаниям, чьи «дочки» работают в третьих странах, не допустить реэкспорта в Россию товаров, которые можно использовать в военных целях.

Кто именно попал в санкционные списки, пока не сообщается.

Россия считает ограничения незаконными.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com