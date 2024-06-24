Узбекистан снизил выбросы парниковых газов и первым в мире получил за это выплату от Всемирного банка

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CentralAsia (UZ) - Узбекистан снизил выбросы парниковых газов и получил за это выплату от Всемирного банка. Страна стала первой в мире, что смогла добиться гранта, передает Podrobno.uz.

В результате осуществленных реформ Узбекистан сократил выбросы углекислого газа на 500 тысяч тонн, это позволило начать торговать частью своих лимитов на международных рынках.

Достичь таких результатов стране удалось благодаря проекту «Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана» (iCRAFT). Они были независимо подтверждены третьей стороной.

«Проект iCRAFT направлен на содействие Узбекистану в переходе от отдельных сделок по торговле выбросами парниковых газов на международных углеродных рынках к системному подходу в этой области. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира», – отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане, поздравляя страну с достижением.

Первый транш от Всемирного банка за это достижение составил 7,5 миллиона долларов. Это грант, выделенный на дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов.

Всего в рамках соглашения ожидается несколько траншей, страна сможет получить до 20 миллионов долларов грантовых средств в качестве "углеродного финансирования" за независимо подтвержденное сокращение выбросов.

В период реализации проекта iCRAFT Узбекистан планирует сократить выбросы в объеме 60 миллионов тонн углекислого газа, которые Узбекистан сможет продать на международных углеродных рынках.

Правительство Узбекистана обязалось использовать часть средств, получаемых в рамках проекта, для оказания финансового содействия уязвимым домохозяйствам, чье благополучие затронули недавние изменения тарифов на электричество и газ. Кроме того, проектные средства внесут вклад в реализацию государственной программы перехода Узбекистана к "зеленой" экономике и реформированию энергетического сектора.