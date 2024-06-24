В Казахстане ожидается 46-градусная жара

CentralAsia (KZ) - В Казахстане ожидается жара до +46 градусов, сообщили синоптики «Казгидромет». Также в ряде регионов ожидаются осадки.

Высокая температура воздуха будет связана с поступлением масс прогретого воздуха из района Иранского нагорья.

«Несмотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики. Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38 градусов, на юге – до очень сильной жары +40+46 градусов», – говорится в сообщении.

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