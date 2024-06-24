экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ожидается 46-градусная жара

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане ожидается жара до +46 градусов, сообщили синоптики «Казгидромет». Также в ряде регионов ожидаются осадки.

Высокая температура воздуха будет связана с поступлением масс прогретого воздуха из района Иранского нагорья.

«Несмотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики. Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38 градусов, на юге – до очень сильной жары +40+46 градусов», – говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com