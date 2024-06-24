В Таджикистане повысили штрафы за нарушение порядка проведения свадеб и похорон

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся в том числе регулирования порядка проведения различных торжеств и церемоний. Закон о внесении изменений в КоАП опубликовала газета «Чумхурият» («Республика»).

Поправки внесены в статью 481 КоАП («Нарушение требований законодательства Республики Таджикистан об упорядочении обычаев, торжеств и обрядов»). Для указания размеров штрафов использован показатель для расчетов (ПДР), который с 1 января составляет 72 сомони ($6,7).

Поправками предусмотрены штрафы:

за неуведомление местных регулирующих органов о намерении провести торжество или обряд, а также за осыпание деньгами и демонстративную раздачу денег во время мероприятий – в размере 10 ПДР (720 сомони или $67);

за нарушение порядка проведения дней рождения, обрезания, иных обрядов, связанных с рождением ребенка, похоронами и именинами, на физических лиц налагается штраф в размере 120 ПДР (8640 сомони или $815, раньше было 110 ПДР). Должностных лиц оштрафуют на 350 ПДР (25 200 сомони или $2377);

за несоблюдение утвержденного количества приглашенных гостей, времени и продолжительности торжества, физлица будут оштрафованы на 220 ПДР (15 840 сомони или $1494), а должностные лица — на 550 ПДР (39 600 сомони или $3735).

В подписанных 20 июня президентом страны поправках в закон об упорядочении традиций, торжеств и обрядов указаны прежние разрешенные продолжительность мероприятий (не более 3 часов), количество участников (банкет до 150 человек, свадебное угощение до 200, обряды «домодталбон» и «арусбинон» (первое посещение дома родителей супруги или супруга) – до 15 человек. Завершаться торжества должны не позже 22:00.

За нарушение физическими и юридическими лицами (ремесленники, рестораны, кафе, кухни и банкетные залы) порядка проведения торжеств и церемоний штрафы могут составлять от 300 (21 600 сомони или $2037) до 1500 ПДР (108 тысяч сомони или $10 188).

Статья 481 дополнена также нормой о соблюдении порядка проведения обрядов, связанных с совершением мусульманского паломничества – умра и хадж.

За нарушение порядка проводов и встречи паломников, хаджизиёрат (посещение святынь), хаджиталбон (прием для вернувшегося из паломничества), хаджиоши (угощение), раздачу подарков, украшение дворов, улиц и машин в честь паломников физлиц ждет штраф в размере 300 ПДР (21 600 сомони или $2037), должностных — в размере 800 ПДР (57 600 сомони или $5433).

За повторное совершение описанных выше деяний в течение одного года после наложения административного взыскания на физлиц налагается штраф в размере 1000 ПДР (72 тысячи сомони или $6792), на должностных лиц — 1200 ПДР (86 400 сомони или $8151), на юрлиц — 2500 ПДР (180 тысяч сомони или $17 тысяч).

Закон о регулировании традиций и обрядов в Таджикистане стал действовать с июня 2007 года. Он был принят с целью принудить население к экономии средств при проведении торжеств и обрядов. Закон запрещает некоторые обрядовые мероприятия, а другие ограничивает по порядку проведения, количеству приглашаемых гостей и продолжительности торжеств. За нарушение этого закона таджикистанцев ежегодно штрафуют на сотни тысяч долларов.

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