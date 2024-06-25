В Монголии построен завод по обогащению коксующегося угля, занимающий пятое место в мире и первое — в Азии

CentralAsia (MNG) - АО «Эрдэнэс Тавантолгой» приступило к строительству углеобогатительной фабрики мощностью 30 млн тонн в год в 2022 году, однако первый блок или установка по обогащению угля мощностью 10 млн тонн в год был сдан в эксплуатацию 20 июня этого года. За период действия особого режима в отношении АО «Эрдэнэс Тавантолгой» была построена и введена в эксплуатацию углеобогатительная фабрика, занимающая первое место в Азии.

Официальные лица заявили, что обогатительная фабрика является пятым по величине заводом по переработке коксующегося угля в мире и первым в Азии. С вводом обогатительной фабрики выход одной тонны угля увеличится на 10-20 долларов США по текущему курсу.

На заводе реализована технология флотации мокрым способом. Это означает, что уголь обогащается путем промывания его водой.

Завод будет повторно использовать 96 процентов используемой воды. В течение года после ввода завода в эксплуатацию будут проведены корректировки и налажена работа оборудования. Бесперебойно работать на полную мощность завод начнет примерно через год.

Напомним, Китайская компания Norinco International выиграла международный тендер на строительство обогатительной фабрики и в феврале 2022 года подписала контракт с компанией «Эрдэнэс Тавантолгой» на 314 миллионов долларов США.

Компания Norinco International учредила партнерство Norinco Dadi и за последние два года завершила строительство заводских зданий и монтаж оборудования. В настоящее время Norinco Dadi построило два склада для приема 80 тысяч тонн рядового угля, обогатительную фабрику, три склада концентрированного угля, здание управления заводом, шахтерский городок, в котором проживают 216 рабочих, и другие объекты вспомогательной инфраструктуры. Всего для реализации проекта потребуется построить 67 объектов. Например, для транспортировки угля из устья шахты будет построена конвейерная лента длиной 12,5 км. Также будут построены конвейерная лента и погрузочный терминал для транспортировки обогащенного угля на железную дорогу. Предполагается, что на завершение строительства фабрики по обогащению угля мощностью 30 миллионов тонн в год потребуется 300 миллионов долларов США. Поэтому компании «Эрдэнэс Тавантолгой» необходимо было провести переговоры с Norinco International о следующем этапе финансирования проекта.

«Отправной точкой большого плана возрождения промышленности является вводимая сегодня в эксплуатацию угольная обогатительная фабрика мощностью 10 миллионов тонн в год. Вышеупомянутый концентрат будет не только напрямую экспортироваться, но и станет основным сырьем для промышленности. Тавантолгойский коксохимический комплекс имеет большое значение для создания значимой производственной цепочки. В перспективе мы разрабатываем план развития производства различного промышленного сырья, такого как кокс, метанол, деметиловый эфир, синтетический природный газ, бензин, дизельное топливо, водород и т.д. путем внутренней переработки коксующегося угля Таван Толгоя, который является мировым лидером по качеству. Таким образом, будет заложена основа развития химической и металлургической промышленности Монголии, и она перейдет на новый уровень промышленности», — сказал исполнительный директор «Эрдэнэс Монгол» НАРАНЦОГТ Санжаа.

На первом этапе на коксохимические заводы будет поставлено 1,7 млн тонн из 10 млн тонн обогащенного угля, на коксоэлектростанции — 2,7 млн тонн, кокса — 2,2 млн тонн, энергии — 107 МВт, коксовой смолы — 60 тыс. тонн, Будет произведено 100 миллионов кубометров синтетического газа и 8,5 тысяч тонн аммиака.

Кроме того, отходы обогатительной фабрики, или два миллиона тонн промпродукта, будут смешаны с энергетическим углем для получения сырья для электростанции мощностью 450 МВт, а 1,4 миллиона тонн золы электростанции будут использованы для производства строительных материалов, таких как как эко-плиты и гипсоблоки.

источник: middleasiannews.com

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