Уникальная астрономическая карта монголов XVI века

CentralAsia (MNG) - Есть сведения, что кочевники Монголии составили атлас, в котором все звезды были разделены на 28 созвездий (Батжаргал, 1974).

На карте имена звезд относящихся к 12-ти зодиакальных созвездии, 12-ти месяцев, 24-х сезонов года написаны на монгольском языке. При этом названия 28 звезд являются санскритскими и все остальные собственно монгольскими. Эта одна из старинных карт звездного неба хранится в Национальном библиотеке Монголии.

Большинство отмеченных на ней звезд имеют монгольское название, связанное с жизнью ханского двора. Так, группа звезд называется «Дворец», отдельные звезды именуются титулами придворных сановников, служащих: Бета Малой Медведицы называлась «Ихэ хан» (великий хан), Альфа Большой Медведицы – «Тэнгэрийн оргилууд» (небесный фонтан), Альфа Геркулеса – «Хатагтайн ширээ» (стол царицы), Дракон – «Тэнгэрийн газарч» (небесный путеводитель) и т. д.

На карте все звезды разделены по яркости на шесть групп. Небо разделено радиальными линиями на 28 неравных частей. Каждая радиальная линия проведена через самую яркую звезду данной части. На карте имеются названия частей. Они всегда совпадают с названием звезд, которые написаны в конце линий.

Видимый путь Солнца называли «Шар зам» (желтый путь), а Луны – «Цагаан зам» (белый путь). Млечный Путь носил название «Сүүн зам» (молочный путь) или «Тэнгэрийн заадал» (небесный шов). На карте эклиптика изображена жирной линией, а Млечный Путь – множеством мелких точек.

На карте имеется несколько концентрических окружностей. Внешняя разделена на 12 равных частей. Каждая часть имеет название созвездий: Хонь – Овца, Ухэр – Телец, Хамтатгах – Близнецы, Мэлхий – Черепаха, Арслан – Лев, Охин – Дева, Жигнур – Весы, Хилэпцэт – Скорпион, Нум – Стрелец, Матар – Козерог, Хумх – Водолей, Загас – Рыба, которые находятся вдоль плоскости эклиптики. Там же в скобках написано название данного месяца (гахай – кабан, нохой – собака, тахиа – курица, мич – обезьяна, хонь – овца, ухэр – бык, хулгана – мышь) и указаны основные метеорологические явления, происходящие в первой и второй половинах данного месяца. Например, в месяце ухэр (бык) – конец зимы и небольшой мороз, в месяце хулгана (мышь) – большой мороз и весенний признак, в месяце гахай (кабан) – дождь и начало движения животных, спящих зимой в норе, и т. д.

Эта карта составлена в XVI, как считают ученые.

На этой карте изображены Северняя полярная звезда и другие около 700 звезд северного полушария и около 600 звезд южного полушария, всего около 1400 звезд которые видны глазам.

Сама карта имеет круг диаметром 1530 мм, опечатанный литографическим методом.

По археологическим исследованием были найдены фрагменты цветных астрономических карт датированных XII веком что подтверждает о высоком знании монголов в астрономии.

В монгольском календаре в течение 12 лет проходит один цикл, а с 13-го начинается новый цикл, идущий в установленном порядке.

Китаец Мэн-Хун, посетивший монголов в 1221 г., в своем отчете сообщает о наличии у монголов двенадцатилетнего цикла и об их способе исчисления времени (Васильев, 1857).

О наличии календаря у монголов в XIII в. с исчислением по 12 видам животных упоминает и Марко Поло (Марко Поло, 1873).

У старшего поколения монголов, вплоть до последнего времени, имелись дощечки с семью или двенадцатью отверстиями в них, при помощи которых велось летосчисление. Так, дощечка с семью отверстиями размером 17х6 см показывала неделю. Специально сделанная палочка вставлялась в отверстие, определяющее дни и недели.

Для летосчисления по животному циклу применялась также плоская доска размером 3,5x31 см с 12 отверстиями (выражающими 12-летний животный цикл); по ней определялось, к какому году относятся дни.

автор: Татар С.Майдар

источник: middleasiannews.com

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