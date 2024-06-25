Монголия экспортирует мытую шерсть, кашемир, животный жир и белок в Китай

CentralAsia (MNG) - 12-19 июня 2024 года эксперты группы оценки рисков Главного таможенного управления Китайской Народной Республики проинспектировали три фабрики по производству мытой шерсти и кашемира в Монголии, четыре предприятия по производству животных жиров и белка, а также предприятия по переработке костей животных. Оценка риска также была проведена на шести предприятиях, производящих нетехническое масло и белок.

Экспертами оценивались выполнение Протокола, установленного между двумя странами, ветеринарный контроль, система отслеживания промышленной продукции и сырья, управление работой предприятий, происхождение сырья, лабораторный анализ, координация государственных учреждений.

60 фабрик и предприятий Монголии экспортируют мытую шерсть и кашемир, четыре предприятия экспортируют в Китай для промышленных целей такую продукцию, как кости животных, жир и белок.

В Китае при импорте животных и сырья из зарубежных стран обязательна процедура, при которой проверяются документы как импортируемого товара, так и документы заводов страны-экспортера через контрольную страницу в электронном виде или путем фактической оценки рисков на территории страны-экспортера. Затем они регистрируются на сайте Главного таможенного управления Китайской Народной Республики и принимаются. Такая процедура увеличивает темпы экспорта продуктов животного происхождения из Монголии в Китай, способствуя тем самым диверсификации экономики Монголии.

источник: middleasiannews.com

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