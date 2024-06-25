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Между Монголией и Узбекистаном подписаны 14 документов

CentralAsia (MNG) -  Правительства Монголии и Узбекистана подписали межправсоглашения о воздушном и международном автомобильном сообщении, о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве до 2027 года. По данным монгольских СМИ, Узбекистан намерен в ближайшее время открыть своё посольство в Улан-Баторе.

По итогам переговоров между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президенты подписали совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.

В целом в ходе государственного визита подписано 14 документов, в числе которых:

  • Межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024−2026 годы;
  • Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
  • Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;
  • Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;
  • Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024−2025 годы;
  • Протокол о сотрудничестве между секретариатами Советов безопасности;
  • Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии и животноводства;
  • Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
  • Протокол о сотрудничестве между национальными новостными агентствами;
  • Протокол о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;
  • Протокол о создании совместного Делового совета;
  • Соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Ташкент и Улан-Батор.

По итогам переговоров президенты двух стран выступили с заявлениями для представителей СМИ.

«Монголия является нашим традиционным и надёжным партнёром в Азиатском регионе. Узбекско-монгольские отношения строятся на принципах дружбы, взаимного уважения и поддержки, и не зависят от конъюнктуры», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Первый государственный визит президента Монголии в Узбекистан по праву стал историческим и ознаменовал начало нового этапа многопланового сотрудничества. Уверен, что в самое ближайшее время мы вместе получим первые практические результаты большой совместной работы», — подчеркнул в заключение Шавкат Мирзиёев.

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