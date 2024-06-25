Между Монголией и Узбекистаном подписаны 14 документов

CentralAsia (MNG) - Правительства Монголии и Узбекистана подписали межправсоглашения о воздушном и международном автомобильном сообщении, о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве до 2027 года. По данным монгольских СМИ, Узбекистан намерен в ближайшее время открыть своё посольство в Улан-Баторе.
По итогам переговоров между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась церемония подписания двусторонних документов.
Президенты подписали совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.
В целом в ходе государственного визита подписано 14 документов, в числе которых:
- Межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024−2026 годы;
- Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
- Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;
- Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;
- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024−2025 годы;
- Протокол о сотрудничестве между секретариатами Советов безопасности;
- Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии и животноводства;
- Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
- Протокол о сотрудничестве между национальными новостными агентствами;
- Протокол о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;
- Протокол о создании совместного Делового совета;
- Соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Ташкент и Улан-Батор.
По итогам переговоров президенты двух стран выступили с заявлениями для представителей СМИ.
«Монголия является нашим традиционным и надёжным партнёром в Азиатском регионе. Узбекско-монгольские отношения строятся на принципах дружбы, взаимного уважения и поддержки, и не зависят от конъюнктуры», — отметил Шавкат Мирзиёев.
«Первый государственный визит президента Монголии в Узбекистан по праву стал историческим и ознаменовал начало нового этапа многопланового сотрудничества. Уверен, что в самое ближайшее время мы вместе получим первые практические результаты большой совместной работы», — подчеркнул в заключение Шавкат Мирзиёев.