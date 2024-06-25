В Монголии из-за продолжающихся проливных дождей поднялся уровень воды в крупных реках

CentralAsia (MNG) - В Монголии из-за сильных дождей поднялся уровень воды в крупных реках. Об этом сообщил Институт метеорологии и гидрологии страны.

Согласно официальному сообщению, уровень воды в крупных реках, включая Тэрэлж, Туул, Хэрлэн и Сэлбэ, превысил допустимую норму на 10-80 см из-за проливных дождей, обрушившихся на территорию Монголии с прошедшей пятницы на субботу.

Метеорологи отмечают, что в ближайшие дни на большей части территории Монголии ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии снова предупредило жителей, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.

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