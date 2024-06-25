Президенты Монголии и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в понедельник провели переговоры в Ташкенте.

По сообщению пресс-службы президента Монголии, стороны подписали Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между Монголией и Республикой Узбекистан, межправительственную программу о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на период 2024-2026 годов, а также более 10 документов, касающихся расширения двусторонних связей в таких сферах, как туризм, воздушное сообщение, международное автомобильное сообщение, ветеринария, животноводство и наука.

В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению торгово-экономического сотрудничества. «Отмечен потенциал для увеличения торгового оборота в 5-10 раз в ближайшие годы, прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции», — указали в пресс-службе. Как отмечается, в этих целях правительствам поручено создать совместную рабочую группу по вопросам увеличения товарооборота, проработать вопрос открытия официальных торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте, подготовить к подписанию соглашения о преференциальной торговле, а также внести предложения по взаимному упрощению условий доступа на рынки.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что первый государственный визит Президента Монголии в Узбекистан по праву стал историческим и ознаменовал начало нового этапа многопланового сотрудничества. Уверен, что в самое ближайшее время мы вместе получим первые практические результаты большой совместной работы

«С удовлетворением отмечена активизация контактов и обменов на уровне правительств, отраслевых министерств и ведомств. Растут объемы товарооборота. В рамках подготовки к нынешнему саммиту плодотворно проведены политические консультации. В эти дни состоится официальное открытие посольства Монголии в Ташкенте», — говорится в сообщении.

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