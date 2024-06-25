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Президент Монголии высоко оценил инновационный потенциал Узбекистана

CentralAsia (MNG) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе посетили Технопарк в городе Ташкенте.

Этот современный инновационный комплекс был создан по инициативе главы нашего государства для развития промышленной кооперации и производства высокотехнологичной продукции. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Сегодня здесь размещены 16 производственных площадок с суммой прямых инвестиций более 365 миллионов долларов.

Президенту Монголии была продемонстрирована широкая номенклатура производимой на предприятиях технопарка высокотехнологичной продукции, в числе которой бытовая техника, электронные счетчики, лифты, водяные насосы, промышленные кондиционеры, холодильное оборудование и другое.

Следует отметить, что товары, выпускаемые под ведущими зарубежными брендами и их контролем, пользуются высоким спросом на внутреннем и зарубежных рынках.

Лидеры отметили важность расширения кооперации между ведущими предприятиями двух стран и взаимного обмена опытом внедрения передовых технологий.

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