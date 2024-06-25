Президенты Узбекистана и Монголии посадили дерево на Аллее почетных гостей
CentralAsia (MNG) - В завершение узбекско-монгольских переговоров на высшем уровне состоялась церемония посадки дерева в резиденции «Куксарой». Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Президенты Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух в знак дружбы и партнерства наших народов, обоюдного стремления открыть новую страницу в истории двусторонних отношений посадили дерево на Аллее почетных гостей.
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