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Президенты Узбекистана и Монголии посадили дерево на Аллее почетных гостей

CentralAsia (MNG) -  В завершение узбекско-монгольских переговоров на высшем уровне состоялась церемония посадки дерева в резиденции «Куксарой». Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух в знак дружбы и партнерства наших народов, обоюдного стремления открыть новую страницу в истории двусторонних отношений посадили дерево на Аллее почетных гостей.

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