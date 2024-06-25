Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате терактов 23 июня в Дагестане РФ выросло до 20, сообщила глава Минздрава региона Татьяна Беляева, ее слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Махачкале и Дербенте погибли четверо гражданских и 15 полицейских.

По словам Беляевой, пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам, госпитализированным в республиканские медучреждения и в ЦГБ Дербента. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое», — уточнила Беляева.

Вечером 23 июня в Дербенте произошло нападение на синагогу и церковь, в Махачкале — на церковь синагогу и пост ДПС. Кроме того, была обстреляна машина с полицейскими в селе Сергокалы. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат ведомства.