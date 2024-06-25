Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

- Азия и мир, общество
- 9:27, 25 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Число погибших в результате терактов 23 июня в Дагестане РФ выросло до 20, сообщила глава Минздрава региона Татьяна Беляева, ее слова приводятся в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате нападения в Махачкале и Дербенте погибли четверо гражданских и 15 полицейских.
По словам Беляевой, пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам, госпитализированным в республиканские медучреждения и в ЦГБ Дербента. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое», — уточнила Беляева.
Вечером 23 июня в Дербенте произошло нападение на синагогу и церковь, в Махачкале — на церковь синагогу и пост ДПС. Кроме того, была обстреляна машина с полицейскими в селе Сергокалы. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат ведомства.