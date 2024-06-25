В Ташкенте открыли посольство Монголии в ходе первого в истории визита президента этой страны

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 24 июня открыли посольство Монголии. Это произошло в рамках первого в истории визита президента этой страны в Узбекистан.

«Этот визит является первым визитом на высоком уровне между двумя странами с момента установления дипломатических отношений в 1992 году», — отметили в пресс-службе президента Монголии Ухнааги Хурэлсуха.

⇳

Глава Монголии прибыл в Узбекистан 23 июня. На следующий день прошли переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На встрече стороны отметили активизацию контактов и обменов на уровне правительств, отраслевых министерств и ведомств. Высоко оценили создание «Совместной программы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2026 годы». Документом предусматривается увеличение товарооборота в 10-20 раз, поставки шерсти и кашемира из Монголии на рынок Узбекистана и в другие страны центральноазиатского региона, сотрудничество по поставкам кожи, мяса и мясных продуктов, а также импорт фруктов, овощей и другой сельхозпродукции из Узбекистана.

Правительствам двух стран поручено создать совместную рабочую группу по вопросам увеличения товарооборота, проработать вопрос открытия официальных торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте, подготовить к подписанию Соглашение о преференциальной торговле, а также внести предложения по взаимному упрощению условий доступа на рынки.

Стороны также договорились:

содействовать реализации проектов частного сектора и продвижению бизнес-инициатив;

использовать преимущество безвизового режима между Улан-Батором и Ташкентом для открытия прямого авиасообщения, увеличения потока взаимных поездок, экспорта и импорта товаров и продуктов, развития туристической отрасли;

принять основные соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения;

подготовить Программу гуманитарного сотрудничества и провести в следующем году перекрёстные Дни культуры в Ташкенте и Улан-Баторе;

наладить взаимодействие в области экологии и защиты окружающей среды, спорта, обмены по линии молодежи.

Мирзиёев и Хурэлсух провели встречу с представителями деловых кругов двух стран.

По итогам встреч и переговоров было подписано полтора десятка документов, в том числе:

совместное заявление двух президентов о межгосударственных отношениях и сотрудничестве;

межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024-2026 годы;

межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;

межправительственное соглашение о воздушном сообщении;

межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;

соглашения о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства, в сфере ветеринарии и животноводства, между Академиями наук и другие документы.