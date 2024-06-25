ОДКБ может расшириться на фоне нарастающей в мире напряженности, - генсек

- Азия и мир, политика
- 10:58, 25 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Нарастающая напряжённость в мире может стать причиной для расширения состава и функционала Организации договора о коллективной безопасности, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«Нарастание напряженности в стремительно разрушающейся системе международной безопасности, как представляется, будет привлекать все больше внимания к таким организациям, как ОДКБ. А социально-политический запрос на безопасность может обусловить как расширение функционала организации, так и, возможно, увеличение количества ее участников», - сказал он ТАСС, комментируя перспективы ОДКБ.
Тасмагамбетов сказал, что ключевым вектором организации остаётся работа в политико-дипломатическом направлении. Он напомнил, что все решения участники принимают в ходе переговоров и поисков взаимоприемлемых решений.
Генсек отметил, что, как и в любой международной организации, в ОДКБ периодически возникают спорные вопросы и дискуссии. Но решение удаётся найти быстро благодаря уровню взаимопонимания государств, подчеркнул генсек.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.