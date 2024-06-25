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МИД Турции сообщил об ожидании визита Путина в страну
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ближайшее время может возобновиться обсуждение визита президента России Владимира Путина в страну.

«Мы ждем господина Путина с визитом к нам. Наш президент ранее приглашал его, шла речь о его прибытии к нам. Но сначала в России были выборы, потом у нас. Возможно, в ближайшие дни лидеры снова обсудят этот вопрос»,— сказал Хакан Фидан в эфире телеканала Haberturk.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что президенты России и Турции планируют провести переговоры в Астане. По его словам, возможность встречи в столице Казахстана сейчас прорабатывается.

О планах посетить Турцию с официальным визитом Владимир Путин сообщил в декабре 2023 года. Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что ожидает встречу с Путиным после 31 марта. Дмитрий Песков объяснял, что встреча переносилась из-за несовпадения графиков президентов.

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