В Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников

CentralAsia (TM) - В Дагестане РФ после нападения боевиков на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел. Об этом на заседании народного собрания объявил глава республики Сергей Меликов, передает РБК.

Он напомнил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова (чиновника накануне уволили, а ранее его допросила ФСБ). «Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? Посмотрите состав участников этой группы. Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы (в спорте, в бизнесе, на хороших должностях)», — сказал Меликов.

«Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — задался вопросом глава Дагестана.

В нападениях на церкви и синагоги участвовали дети Омарова Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Последний несколько лет назад был председателем отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе, накануне справедливороссы сообщили, что его исключили.

Самого Омарова исключили из «Единой России». На допросе экс-чиновник сказал, что не общался с сыновьями в последние годы, но признал, что они были ваххабитами, писала Baza. При этом он подчеркнул, что сам не причисляет себя к этому движению. Источник РБК в правоохранительных органах ранее сообщал, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах.

В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидировали пятерых нападавших. Среди убитых боевиков, писали Shot и RT, был боец ММА Гаджимурад Кагиров, который, по данным последнего, приходился двоюродным племянником экс-мэру Махачкалы Мусе Мусаеву.

По последним данным, в результате атак в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, среди них 16 полицейских.