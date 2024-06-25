Премьер-министр Индии 8 июля приедет в Москву

CentralAsia (CA) - Глава правительства Индии Нарендра Моди посетит Москву с визитом. По данным индийской газеты The Tribune, в Россию Моди приедет 8 июля, визит будет однодневным. Источник ТАСС подтвердил, что в Моди ожидают в Москве, но, по его данным, визит премьера Индии будет двухдневным.

Предыдущий раз Моди был в Москве в 2015 году, Россию последний раз он посещал в 2019 году, когда принимал участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

The Tribune отмечает, что Моди приезжает в Москву вскоре после того, как в третий раз возглавил правительство после победы Национального демократического альянса на выборах (с меньшим, чем он рассчитывал, преимуществом над соперниками), и вскоре после начала пятого президентского срока Владимира Путина.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил «Интерфаксу», что российская сторона готовит визит премьер-министра Индии.