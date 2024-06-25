В Казахстане более трёх тысяч человек до сих пор не вернулись домой после паводков

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 3664 человека до сих пор находятся в эвакуационных пунктах с начала паводков. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства. Он заверил, что им оказывают всю необходимую помощь.

Более 67 тысяч казахстанцев смогли вернуться в свои дома.

«Всего с начала паводка затоплено 12 086 жилых дома и 7380 дач, являющихся единственным жильём для пострадавших. Обследовано 18 228 (94%) жилых дома, по 15 651 (81%) объекту оценка завершена», – информировал Бозумбаев.

По результатам обследования 9306 дома подлежат ремонту. 8190 – восстановить невозможно, их хозяевам власти купят 5714 домов и квартир на вторичном рынке и построят 2576 жилищ по типовому проекту. На восстановление жилья требуется около 257 млрд тенге. Компенсацию уже получили 6176 семей на общую сумму 40 млрд тенге.

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