Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

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- 17:37, 25 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
«Досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023»,— говорится в сообщении на сайте суда.
Как уточнили в МУС, «есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года». В течение этого времени российская армия нанесла «большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в различных точках Украины», отмечается в релизе.
В суде убеждены, что целесообразность ударов по энергосистеме Украины недостаточна и наносит больше вреда гражданскому населению.
В пресс-службе аппарата Совбеза РФ заявили, что решение палаты предварительного производства МУС в отношении Сергея Шойгу ничтожно, и было принято «в рамках гибридной войны Запада против России».
В марте 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Решение МУС было вынесено в рамках дела «о незаконной депортации детей с территорий Украины, занятых российскими силами с 24 февраля 2022 года».