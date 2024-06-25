Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (справа).

CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023»,— говорится в сообщении на сайте суда.

Как уточнили в МУС, «есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года». В течение этого времени российская армия нанесла «большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в различных точках Украины», отмечается в релизе.

В суде убеждены, что целесообразность ударов по энергосистеме Украины недостаточна и наносит больше вреда гражданскому населению.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ заявили, что решение палаты предварительного производства МУС в отношении Сергея Шойгу ничтожно, и было принято «в рамках гибридной войны Запада против России».

В марте 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Решение МУС было вынесено в рамках дела «о незаконной депортации детей с территорий Украины, занятых российскими силами с 24 февраля 2022 года».