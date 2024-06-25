В России заблокировали 81 СМИ Евросоюза

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CentralAsia (CA) - В ответ на запрет вещания в Евросоюзе (ЕС) «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» Россия ограничила доступ к десяткам СМИ Евросоюза. В списке — 81 издание и агентство. Среди них — агентство Agence France-Presse, Politico, La Stampa и La Repubblica, El Pais и El Mundo, Der Spiegel.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции»,— говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В перечень попали СМИ из 25 стран. В их числе оказались немецкий журнал Die Zeit, польский телеканал Belsat, французские газеты Le Monde и Liberation, интернет-издание Euobserver, шведская телерадиокомпания SVT. В МИД добавили, что если ограничения в отношении российских СМИ снимут, то российская сторона тоже «пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам».

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ЕС 24 июня одобрил 14-й пакет санкций. В санкционный список включили 116 юридических и физических лиц. Россия в ответ расширила список представителей европейских ведомств, которым запрещен въезд в страну. Кроме того, СМИ, политическим партиям, неправительственным организациям, фондам и аналитическим центрам ЕС запрещено принимать финансы из российских источников.