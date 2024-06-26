Новое посольство в Ташкенте и открытые торговые дома в Монголии и Узбекистане

CentralAsia (MNG) - В Узбекистане открыл посольство Монголии в Ташкенте, сообщает MiddleAsianNews.

В рамках государственного визита президента Монголии Хурэлсух Ухнаа в Узбекистан состоялась церемония открытия посольства Монголии в Ташкенте.

В церемонии открытия приняли участие Президент Монголии, Премьер-министр Узбекистана, министры иностранных дел Монголии и Узбекистана и другие официальные лица.

Между тем, Монголия и Узбекистан уже подписали 14 документов о сотрудничестве в рамках государственного визита президента Монголии.

Главы Монголии и Узбекистана подписали совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.

Монголия и Узбекистан намерены открыть торговые дома

Монголия и Узбекистан планируют в ближайшее время открыть торговые дома в своих странах. Об этом было объявлено на совместной встрече президента Монголии Хурэлсух Ухна и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с представителями деловых кругов двух стран.

В ходе встречи стороны также обсудили экспорт в Монголию продуктов питания, удобрений, медикаментов, бытовой техники, пластмасс и резины, строительных материалов, готового текстиля и обуви, а также увеличение поставок мяса и мясопродуктов, кожи, шерсти, другую готовую продукцию в обратном направлении.

Обе стороны пожали друг другу руки об организации в ближайшие дни промышленных выставок в столицах Монголии и Узбекистана.

Кроме того, участники приняли решение о подготовке соглашения о преференциальной торговле отдельными видами товаров и предложений по облегчению доступа на рынок.

Монголия и Узбекистан уже подписали четырнадцать документов о сотрудничестве.

Главы Монголии и Узбекистана подписали совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения