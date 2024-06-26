Монголия открыла филиал диагностического центра «Nura» в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - «В Ташкенте медико-диагностический центр «Нура» с современными и передовыми методами и технологиями при инвестициях монгольских компаний внесет важный вклад в сферу здравоохранения Узбекистана», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Главы государств высоко оценили развитие сектора здравоохранения как еще одну новую область сотрудничества между Монголией и Узбекистаном.

В 2023 году Центр превентивного анализа «Nura» открыл свои двери в столице Монголии.

С открытием диагностического центра с новейшим оборудованием и использующего технологии на базе искусственного интеллекта остались позади времена, когда монгольские граждане выезжали за границу для уточнения диагноза.

Главная цель «Nura» — стать комплексным центром тестирования для раннего выявления и профилактики заболеваний.

Вторая причина заключается в том, что такие страны, как Япония, Корея и США, лидируют в мире по продолжительности жизни. Если взять в качестве примера Японию, то там в 1952 году впервые была введена ранняя диагностика, и такая система раннего выявления болезней устанавливается каждый год.

Что касается диагностического центра «Nura», то после раннего выявления заболевания он будет связываться с лучшими местными и зарубежными больницами, предоставлять профессиональные консультации и сотрудничать со всеми больницами в Монголии. Nura — это пакет, созданный корпорацией FUJIFILM в Индии в 2021 году для вывода на новый уровень профилактического скрининга и ранней диагностики рака: он поможет предотвратить 10 наиболее распространенных в мире видов рака и 10 видов хронических заболеваний, вызванных образом жизни, а также позволит проводить регулярные физические осмотры.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения