Сестра и брат из Монголии примут участие в Парижской Олимпиаде

CentralAsia (MNG) - ЭНХХУСЛЭН Батбаяр и ее младший брат ЭНХТАМИР Батбаяр примут участие в соревнованиях по плаванию на Олимпиаде «Париж-2024».

Международная федерация плавания предоставила нашей стране две олимпийские путевки. На прошлой неделе были подтверждены имена спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх благодаря этим двум путевкам. При этом отбирались спортсмены, набравшие наивысшее число баллов в рейтинге.

Возглавила список сестра Энххуслэн, а второе место занял ее младший брат Энхтамир, поэтому на Олимпиаде они будут участвовать вместе.

Известны случаи, когда братья и сестры из многих стран вместе участвовали в Олимпийских играх, но для Монголии это впервые.

С такими характеристиками наша страна собирается участвовать в 15-х Олимпийских играх. 26 июля Монголия примет участие в Парижской Олимпиаде, страну представят 32 спортсмена в девяти видах спорта.

источник: middleasiannews.com

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