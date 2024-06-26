Монгольский парень сотрудничал с известной южнокорейской актрисой Ким Дживон

CentralAsia (MNG) - Танцор, модель и ютубер ЧИНГУУН Зоригтбаатар или Yamakasi, опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал о сотрудничестве с известной корейской актрисой Ким Дживон.

Он написал в Instagram: «Мне посчастливилось поработать с замечательной актрисой и человеком».

Ким Дживон (김지원) — южнокорейская актриса. Она родилась 19 октября 1992 года в Сеуле, у неё есть старшая сестра, которая старше её на два года. После окончания средней школы Пэкам она продолжила обучение драматическому искусству в университете Донгук.

Ким Дживон привлекла внимание благодаря своим ролям в телесериалах «Наследники» (2013), «Потомки солнца» (2016), «Сражаюсь за свой путь» (2017) и «Хроники Асадаля» (2019).

Успех телевизионных драм Ким по всей Азии сделал её звездой Халлю.

Ее последний фильм «Queen Of Tears» побил рекорд кассовых сборов и получил высокие оценки зрителей. Сериал оказал значительное международное влияние, войдя в десятку лучших мировых сериалов Netflix (исключая англоязычные эпизоды) в период с 25 по 31 марта, с общим просмотром 93,8 миллиона часов. Он входит в десятку лучших сериалов в 68 странах, включая США, Канаду, Японию, Австралию и Индию. Журнал TIME похвалил «Queen Of Tears», отметив, что сериал сломал устоявшийся жанр корейской драмы и был новаторским.

Чингуун или Ямакаси выиграл конкурс «K-pop cover Dance Festival» и отправился в Корею, получив 100-процентную стипендию. Там он изучал английский язык и литературу в Университете Кукмин в Сеуле. Участвовал в конкурсе южнокорейских уличных танцоров «Street man Fighter» и был признан лучшим.

Он также сотрудничает с известными группами и певцами не только в Корее, но и во всем мире, например с EXO и BTS.

источник: middleasiannews.com

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